Italia, Florenzi: “Francia favorita, ma noi siamo pronti”

E’ andato via da Roma, in prestito, per trovare stimoli e spazio. In Francia, al PSG, ha stupito tutti. Titolarissimo, leader, trascinatore. Alessandro Florenzi si è riscoperto campione, dopo che in giallorosso aveva vissuto annate poco felici. Roberto Mancini non si è lasciato sfuggire la sua crescita, anche se sarebbe meglio dire consacrazione.

Così Florenzi farà parte dei 26 che da venerdì prossimo prenderanno parte all’Europeo, che avrà come prima tappa Roma, la sua città. Il giocatore è intervenuto in conferenza stampa, dal ritiro azzurro, per parlare dell’imminente competizione, e del suo stato di forma: “Io sto benissimo. Ieri semplicemente abbiamo deciso di prendere un giorno in più di pausa ma niente di più. Sono molto voglioso di giocare questi europei dopo tanto tempo. Ci stiamo preparando al meglio e siamo molto carichi per iniziare”.

Sui tifosi allo stadio: “Sono sempre pochi, pur essendo 15.000. Sarà una bella emozione tornare in un campo che mi ha dato tanto e mi ha visto crescere. Speriamo di fare una bella vittoria per iniziare questo cammino”.

Infine un pensiero sulla Francia favorita alla vittoria finale: “Hanno il giocatore più forte del torneo (Mbappé ndr) lo so perché l’ho visto tutto l’anno. Sono una nazionale favorita perché sono i vincitori dell’ultimo mondiale. Però dico che vincere non è scontato e non è facile, soprattutto in una competizione dove sono i dettagli a fare la differenza. Loro sono forti e tutti lo sanno, poi ci sono anche altre nazionali forti che possono insidiarla. Tra quelle ci siamo noi. Sarà difficile: speriamo di fare un buon Europeo e di mettere in campo quello che stiamo provando per dare una gioia ai nostri tifosi”.