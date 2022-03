Italia fuori dai Mondiali, Bonucci: “Non lascio Nazionale”

(Adnkronos) – Leonardo Bonucci non lascia la Nazionale. Il difensore della Juventus, 35 anni a maggio, non ha intenzione di dire addio all’azzurro dopo la clamorosa mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2022. “Non so quello che farà Giorgio (Chiellini ndr.), da parte mia c’è voglia di continuare per poter essere d’esempio e da guida per i tanti giovani che vestono questa maglia”, dice.

“Le 48 ore dopo l’eliminazione sono state veramente dure, un gruppo che ha fatto dell’entusiasmo la sua forza si è ritrovato a bocca chiusa e in silenzio nelle situazioni di unione e di gruppo, dal pranzo agli spogliatoi. È stata la parte più dura, abbiamo cercato di sdrammatizzare dicendo che alcuni sono giovani e hanno diversi Mondiali da giocare. Poi ha parlato il mister, ha messo un punto sul passato perché il futuro è adesso, bisogna partire per ricostruire quello che abbiamo ottenuto. Le basi ci sono”, aggiungeil difensore della Juventus.

Dopo la sconfitta contro la Macedonia, sui social “Lo spogliatoio di Palermo? Grosso errore da parte nostra, sicuramente la prossima volta faremo più attenzione a questi piccoli particolari che fanno la differenza. Chiederemo più attrezzature per pulire, faremo molta più attenzione e chiediamo scusa”