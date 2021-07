Italia in finale, a Roma è festa: il racconto della serata

Il momento in cui i cuori azzurri palpitavano prima del rigore decisivo di Jorginho ha cristallizzato una schiera di volti trasformati nell’attesa. Poi, è esplosa la festa. Piazza del Popolo si è colorata d’azzurro, come il cielo sopra Wembley. Quello che ha consacrato l’Italia finalista di Euro 2020.

Scene così non si vedevano da mesi, dipingono una normalità ormai quasi dimenticata: centinaia di persone in festa, abbracciate, felici di stare insieme. Ed è stato così in tutta Roma, In ogni strada, in ogni piazza. La festa ha attraversato la Capitale. E’ passata per Piazza Trilussa: il canto azzurro ha risuonato anche a Campo de’ Fiori, presa d’assalto da tifosi e bandiere.

Stessa scena anche a Piazza Venezia. La gioia dei romani è stata incontenibile. E ora la città si prepara alla finale di domenica. Pronti i soliti maxi schermi allestiti in Piazza del Popolo e nelle maggiori piazze romane.

Anche i quartieri si sono organizzati per trovare luoghi d’incontro dove vedere la partita insieme. Sarà una finale vissuta intensamente. Poi, in caso di vittoria, è pronta una nuova festa. Roma si preparare a celebrare gli Azzurri. Prima, però, c’è a superare l’avversario della finale, chiunque sia.