Italia, la previsione di Ventura: “Ai Mondiali ci andiamo sicuro”

L’augurio di tutti gli italiani è quello di non vivere l’incubo del 2017. Playoff con la Svezia e sconfitta che fa ancora male. Per la seconda volta nella sua storia l’Italia non si qualificò al Mondiale. Lo spettro di quella disfatta aleggia ancora intorno agli Azzurri. Stasera la squadra di Mancini si gioca l’accesso a Qatar 2022.

Una vittoria contro l’Irlanda del Nord potrebbe non bastare, dipende tutto dall’altra partita, quella tra Bulgaria e Svizzera. Azzurri ed elvetici sono pari a 15 punti in testa al girone di qualificazione, l’Italia ha un vantaggio di +2 sulla differenza reti, discriminante d’accesso in caso di arrivo a pari punti.

Contro l’Irlanda del Nord serve però una vittoria larga per stare tranquilli. O sperare che la Bulgaria faccio uno scherzetto alla Svizzera. In ogni caso c’è chi crede con fermezza nella qualificazione al prossimo Mondiale. Si tratta di Gian Piero Ventura, il ct che 4 anni mancò la qualificazione alla più importante competizione calcistica.

L’allenatore ha parlato alla Stampa: “Ai Mondiali ci andiamo di sicuro. Un consiglio a Mancini? Per carità, posso soltanto fare un grande in bocca al lupo”, ha detto l’ex allenatore del Torino. L’appuntamento con la storia è oggi alle 20 e 45. Nella peggiore delle ipotesi sarà rimandato tutto ai playoff.