Italia, la prima da campioni d’Europa finisce in pareggio

Non va oltre l’1-1 l’Italia campione d’Europa. La prima gara dopo la notte di Wembley restituisce al mondo una squadra viva, vivace, pericolosa, ma poco incisiva sotto porta. Finisce così che la Bulgaria, un solo tiro nella porta avversaria, lasci il Franchi di Firenze con un punto in tasca. L’obiettivo ora è battere la Svizzera nel prossimo turno.

Dopo tre vittorie consecutive il cammino dell’Italia verso Qatar 2022 subisce una battuta d’arresto. Niente di preoccupante, sia chiaro. Con tre punti nella prossima gara la qualificazione è in tasca e l’Italia ha già dimostrato di sapere come si batte la Svizzera. La nota positiva della serata di ieri arriva dai numeri: con in pareggio di ieri l’Italia ha portato a 35 il numero di risultati utili consecutivi, eguagliando il record di Spagna e Brasile.

Un obiettivo che rallegra poco Mancini, sempre proiettato alla vittoria: “Ci è mancato di essere più precisi in zona gol – dice a Rai Sport il ct -. Abbiamo attaccato l’area con Chiesa, Insigne e Berardi, ma siamo stati imprecisi. Loro hanno difeso bene, noi abbiamo cercato di fare il massimo per vincere fino alla fine. Loro hanno fatto un tiro in porta, per noi è stata una di quelle partite dove se avessimo giocato un’altra mezz’0ra non avremmo comunque segnato”.

Anche Bonucci, a Rai Sport, racconta le sue sensazioni: “Abbiamo avuto le occasioni per vincere ma siamo stati frettolosi e imprecisi. Spiace perché dopo l’11 luglio ci tenevamo a festeggiare il nuovo inizio con una vittoria, ma ho visto lo spirito che avevamo all’Europeo. Abbiamo fatto la nostra partita, come intensità ed aggressione. Abbiamo preso gol su una palla in uscita non fermata. Nel secondo tempo non abbiamo preso un tiro in porta ma il loro portiere ha fatto tante parate. Ora pensiamo a domenica: da qui in poi tutte le partite saranno da vincere. Sapevamo che contro la Svizzera dovevamo vincerle tutte e due e così sarà. Andiamo lì per vincere, poi vedremo il ritorno a novembre”, conclude il difensore della Juve.