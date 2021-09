Italia-Lituania, quando si gioca: dove vederla in tv

I pareggi non bastano più, ora l’Italia deve tornare a vincere. I campioni d’Europa, determinati e cinici, devono ritrovare la loro dimensione. Gli Azzurri sono forti, fortissimi, devono solo dimostrarlo ancora. La qualificazione al Mondiale in Qatar è tutta nelle nostre mani, anche se i due punti nelle ultime due partite hanno un po’ spaventato.

Lo spettro di un nuovo playoff dopo quello del 2018 è tornato ad aleggiare nelle menti dei tifosi italiani. Ma il più recente trionfo europeo spazza via ogni ansia. Domani l’Italia affronta la Lituania nell’ennesima gara valida per le qualificazioni Mondiali del 2022. Inutile dire che l’unico risultato possibile è la vittoria.

La Svizzera, seconda, è indietro di quattro punti, ma ha due partite da recuperare. Lo scontro diretto di novembre diventa decisivo. Il rischio è quello di dover affrontare un nuovo girone che vale l’accesso al Mondiale. Uno spauracchio evitabile arrivando primi in questo raggruppamento. Una sfida di certo non impossibile per una squadra che meno di due mesi fa ha guardato tutti dall’alto in basso.

Ritrovare la vittoria è il primo passo verso la qualificazione. L’appuntamento è fissato a domani, a Reggio Emilia. Fischio d’inizio alle 20.45 al Mapei Stadium. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 e in contemporanea sull’app Rai Play.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Locatelli, Sensi, Pessina; Zaniolo, Raspadori, Kean. All. Mancini.

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Cernych, Kazlauskas; Dubickas. All. Razanauskas.