Italia-Lituania, tra infortuni e l’obbligo di vincere: le probabili formazioni

Chi lo avrebbe mai detto che a poche settimane dalla vittoria dell’Europeo la partita fondamentale per la nazionale di Mancini sarebbe stata già quella con la Lituania. Ora è così: stasera bisogna vincere a tutti i costi per continuare a inseguire da primi della classe la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022.

L’Italia è ancora salda in testa, ma gli ultimi due pareggi hanno permesso alla Svizzera di accorciare le distanze, e ora è a meno quattro punti, ma con due partite da recuperare. Ecco perché da oggi in poi l’Italia non può più sbagliare. Peccato solo che Mancini debba fare i conti con una serie quasi infinita di infortunati.

Ieri nell’ordine hanno alzato bandiera bianca Immobile, Insigne, Zaniolo e Bastoni oggi si sottoporrà a esami strumentali per verificare l’entità del fastidio che ha accusato: “Siamo tranquilli, ma solo dispiaciuti per aver perso quattro punti che non era giusto perdere. Durante l’Europeo la sorte ci ha un po’ aiutato, la stessa invece adesso ci ha un po’ sfavorito. Ora però abbiamo tre partite da disputare e se le vinciamo tutte e tre siamo qualificati”, ha detto Mancini nella conferenza stampa di presentazione della gara di stasera con la Lituania.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci, Calabria; Locatelli, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Raspadori, Berardi. All. Mancini.

LITUANIA (4-5-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Novikovas, Slivka, Verbickas, Megelaitis, Jankauskas; Kazlauskas. All. Razanauskas.