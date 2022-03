Italia-Macedonia del Nord, Mancini presenta la gara

Oggi è il grande giorno, l’Italia affronta la Macedonia del Nord nella gara di andata valida per i playoff di qualificazione al Mondiale in Qatar. Un appuntamento da non sbagliare per gli uomini di Mancini. Che, in conferenza stampa, ha presentato la gara in programma stasera allo stadio Barbera di Palermo.

“Non abbiamo avuto tanto tempo a disposizione per lavorare perché i ragazzi hanno viaggiato e dovevano recuperare. Abbiamo avuto per provare la mezza giornata di ieri e proprio per questo abbiamo puntati su quelli che erano agli Europei. Chi è qui, sa cosa deve fare”, ha detto il ct azzurro in conferenza.

Una gara che l’Italia affronterà con molti dei giocatori che hanno già affrontato l’eliminazione con la Svezia: “Non so se sarà un vantaggio per noi: nella vita degli sportivi ci sono momenti fatti di vittorie e altri di sconfitte. Qualcuno ci è già passato per gli spareggi e sa che emozioni si provano. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare sul campo e dobbiamo pensare a quello, non ad altre cose che riguardano il passato. Ha ragione Giorgio: abbiamo tutto per far bene”.

“Il favorito? Si parte tutti con le stesse possibilità e tutte le partite inizieranno da 0-0. Le gare vanno giocate tutte e non credo ci sia un favorito – ha detto Mancini .- Palermo è sempre una città molto calda e il pubblico trascina da sempre la Nazionale. Qui siamo stati due anni e mezzo fa e il pubblico si fa sentire. Tornare con la capienza al 100% è positivo rispetto agli ultimi due anni. Il supporto alla squadra non mancherà e speriamo alla fine di essere tutti felici e contenti”, ha concluso il ct.