Italia-Moldavia, dove vederla in Tv e probabili formazioni

Prima la Moldavia, poi Polonia e Olanda. L’Italia di Roberto Mancini affronta questa sera alle 20.45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la Moldavia. Un’amichevole che anticipa le sfide di Nations League in programma il prossimo 11 e 14 ottobre. Una sfida preparatoria all’impegno ufficiale e utile anche ad ottenere punti per migliorare il ranking in vista del Mondiale.

Iera sera Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida con la Moldavia e ha colto l’occasione per rispondere al ministro Roberto Speranza, che auspicava maggiore attenzione nei confronti della scuola piuttosto del calcio: “Il ministro della Salute Speranza ha detto che si parla troppo di calcio e poco di scuola?….. Io penso che qualche volta bisognerebbe pensare prima di parlare – è la risposta del ct azzurro – la scuola e il lavoro sono un diritto ma anche lo sport per tutta l’Italia lo è, visto che sono milioni a praticarlo ad ogni livello”.

Italia-Moldavia, dove vederla in Tv

La partita tra Italia e Moldavia in programma stasera alle 20 e 45 sarà trasmessa su Rai 1. Ci sarà inoltre la possibilità di vedere il match in streaming attraverso la piattaforma Rai Play, gratuita e scaricabile su Pc e smartphone.

Mancini per la gara di stasera potrebbe pensare ad una formazione sperimentale per dare modo a chi abbia giocato meno di mettersi in mostra e ritagliarsi un’opportunità importante anche per i prossimi impegni di Nations League. Di seguito la probabile formazione dell’Italia:

Italia (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy.