Italia nell’afa: non accenna a calare il caldo record nel Paese. Al Centro bollino rosso fino a mercoledì

Un’afa insopportabile, che non concede tregua. E sebbene la gran parte degli italiani da sempre confida in un’estate ‘soleggiata’ (così da non ‘sprecare’ nemmeno un giorno di vacanza), c’è però da dire che ‘mo però è troppo!’. Premessa infatti la calura (che pone a rischio bambini, anziani e fragili), la conseguenza a tutto ciò, che rischia di tradursi in una ‘tragedia economica’, è l’impressionante fenomeno della siccità. Tuttavia, spiega l’ultimo bollettino stilato dal bollettino delle ondate di calore, cura del ministero della Salute, ‘potrebbe peggiorare’ ancora di più…

Italia nell’afa, purtroppo, almeno per questa settimana ancora, l’afa continuerà a farla da padrona

Come evidenziano infatti i dati raccolti, la possibilità che questa calura se ne vada, allentando così l’afa che dilaga nel Paese, per il momento è soltanto una ‘speranza disillusa’.

Italia nell’afa, oggi 5 città sono da bollino rosso: Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, e Perugia

Entrando poi nello specifico della ‘mappatura’ relativa a queste temperature ‘africane’, è ancora quella del Nord l’area maggiormente spazzata da un venti bollenti. Nello specifico, oggi 5 città sono da bollino rosso. Si parte dal il livello massimo d’allerta, per Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia. Bollino arancione (allerta di livello 2) a Bologna, Genova, Palermo, Rieti, Roma.

Italia nell’afa, il paradosso: mentre al Sud spunta il bollino verde, al centro imperversa quello rosso

In tal contesto, diversamente da come ci si poteva immaginare, mentre da stasera Bari, Napoli e Reggio Calabria, mostrano fino mercoledì un bollino verde’, diversamente, Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, e Perugia, continueranno a segnare ‘bollino rosso’, almeno per altri due gironi. E se ‘stavolta’ Milano e Torino per altri due giorni non supereranno l’arancione, Bologna, Genova Rieti e Roma, dovranno invece rassegnarsi a quello rosso, con tutte le difficoltà che ne derivano.

