Italia, oggi la nazionale impegnata con la Moldavia: presenti 7 ‘romani’

Tanta Capitale nella Nazionale italiana di Mancini, impegnata questa sera alle 20 e 45 contro la Moldavia. Un’amichevole utile ad arrivare al meglio al doppio impegno di Nations League contro Polonia e Olanda, in programma l’11 e il 14 ottobre. La gara di stasera permetterà inoltre il caso di vittoria di ottenere punti importanti per scalare il ranking Uefa e ottenere un miglior piazzamento in vista del prossimo Mondiale.

Nella lista dei convocati di Roberto Mancini, diramata ad inizio settimana, figurano molti calciatori di Lazio e Roma. Sono 7 in tutto: si tratta di Acerbi, Lazzari, Immobile, Mancini, Spinazzola, Cristante, Lorenzo Pellegrini.

Segno di come le due squadre romane abbiano lavorato bene in questi anni valorizzando al meglio la quota italiana presente nelle proprie rose. La partita di questa sera potrebbe rilanciare quindi le ambizioni di alcuni di questi giocatori in vista del campionato.

Il ct Mancini ha presentato ieri sera la gara, rispondendo in conferenza stampa alle parole del ministro Roberto Speranza, che auspicava maggiore attenzione nei confronti della scuola piuttosto del calcio: “Il ministro della Salute Speranza ha detto che si parla troppo di calcio e poco di scuola?….. Io penso che qualche volta bisognerebbe pensare prima di parlare – è la risposta del ct azzurro – la scuola e il lavoro sono un diritto ma anche lo sport per tutta l’Italia lo è, visto che sono milioni a praticarlo ad ogni livello”.