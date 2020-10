Italia-Olanda, orario e dove vederla in Tv

È iniziata con un giallo Italia-Olanda. Il tampone di El Shaarawy è stato un caso da risolvere: l’attaccante ex Roma è risultato prima positivo, anche se a bassa carica virale, come annunciato dal professor Ferretti. Poi pochi minuti dopo la rettifica: l’ex Roma è negativo al Covid. Si attendeva il processo degli ultimi tamponi prima di dare il via alla viglia della gara di Nation League.

Gli azzurri hanno tirato il fiato per alcune ore, sono stati costretti a posticipare la conferenza di Mancini. Durante l’attesa sono trapelate notizie preoccupanti: si parlava di tre positivi azzurri, il pericolo è stato però scongiurato. Mancini ha potuto presentare la gara con la squadra di De Boer, ha annunciato cambi rispetto all’ultima partita, saranno tre. Giocheranno sicuramente Immobile e Chiellini.

Dove vedere in televisione Italia-Olanda

La partita tra Italia Olanda in programma stasera 14 ottobre alle 20:45 sarà visibile su Rai 1 e in alternativa in streaming su Rai Play.

Probabili formazioni Italia-Olanda

Come annunciato dal ct Mancini l’Italia si presenterà in campo con l’Olanda con diversi cambi rispetto al pareggio con la Polonia. In attacco guiderà Ciro Immobile, in difesa torna Chiellini. Di seguito le probabili formazioni delel due squadre:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. Ct. Mancini

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Veltman; De Jong, Van de Beek; Berghuis, Wijnaldum, Malen; Depay. Ct. De Boer