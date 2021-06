Italia, Pessina sostituisce Sensi: ora è ufficiale

Porte girevoli in nazionale: esce Sensi, entra Pessina. Nessuna sorpresa, solo un po’ di attesa per il nullaosta certificato dall’Uefa. Il centrocampista dell’Inter, inserito da Mancini nella lista dei 26 azzurri convocati per l’Europeo, ha riportato il riacutizzarsi dell’infortunio che si trascinava da tempo.

Oggi lo staff medico azzurro ha appurato l’impossibilità per Sensi di essere pronto per la gara d’esordio contro la Turchia in programma venerdì. Così Mancini ha ufficializzato il cambio con Pessina.

Per il centrocampista dell’Atalanta, autore di una stagione da protagonista, si aspettava solo il nullaosta dell’Uefa, arrivato nella tarda mattinata di oggi. Così il cambio nella lista dei 26 è stato ufficializzato. Ora l’Italia è al completo: aspetta solo venerdì, l’inizio del viaggio. Si spera il più lungo possibile.