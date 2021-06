Italia-Repubblica Ceca, probabili formazioni e dove vederla in Tv

Ultimo test prima dell’esordio. L’Italia di Roberto Mancini affronta stasera, alle 20 e 45, la Repubblica Ceca nello stadio Dall’Ara di Bologna. E’ il primo assaggio di Europeo che per l’Italia partirà l’11 giugno, contro la Turchia. Ieri Mancini ha dovuto fare a mano di Sensi, infortunato, al suo posto entra nella rosa dei 26 Pessina.

Nell’amichevole di stasera potrebbe trovare spazio Raspadori, uno dei convocati a sorpresa dal ct azzurro. Giovane, con la voglia di spaccare il mondo. Per questo Mancini, lo ha scelto, come ha ribadito ieri in conferenza stampa, accostandolo anche ad un mostro sacro del passato come Paolo Rossi.

“È diverso da Immobile e Belotti – ha detto Mancini di Raspadori – potrebbe essere il futuro della Nazionale. Ha qualità straordinarie. Spero che possa entrare e fare come Paolo Rossi: ma non l’ho portato solo per questo. Credo che possa fare bene in Nazionale”. Sui tifosi: “Domani saranno mille, cambia poco dai quattrocento. Speravo che a Roma potessero essere molti di più e spero ancora che possa cambiare qualcosa. Giocare coi tifosi è un’altra cosa”.

Italia-Repubblica Ceca sarà visibile su Rai 1 e in straming su RaiPlay. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

A disposizione: Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Toloi, Cristante, Belotti, Chiesa, Raspadori.

REPUBBLICA CECA (4-5-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Brabec, Boril; Masopust, Soucek, Darida, Krael, Jankto; Schick. Ct: Silhavy.

A disposizione: Pavlenka, Mandous, Kaderabek, Kalas, Zima, Mateju, Barák, Holes, Sevcik, Hlozek, Pesek, Sadílek, Krmencík, Vydra, Pekhart.