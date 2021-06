Italia, senti Conte: “Col Belgio ce la giochiamo alla pari”

Non da allenatore, non da tifoso, ma nell’inedita veste di giornalista. Così Antonio Conte ha parlato della sfida tra Italia e Belgio in programma venerdì. Un quarto di finale che vale tanto per gli azzurri, arrivati all’appuntamento dopo un girone perfetto e un ottavo sofferto. Conte seguirà, come ogni italiano, la partita con trasporto.

Ma nelle sue vene scorre l’indomita verve di allenatore, che lo porta ad analizzare la partita dal punto di vista tecnico: “Non si tratta solo di patriottismo, ma di convinzione basata su quanto ha visto finora non il tifoso, ma l’allenatore: contro il Belgio ce la giochiamo alla pari, possiamo metterli in grande difficoltà, batterli ed andare avanti”, ha detto Conte alla Gazzetta dello Sport.

“Le vittorie nel girone hanno evidenziato una qualità di gioco che ci ha fatto subito ben sperare. La partita con l’Austria, una squadra attrezzata, ostica e fisica ci ha messo a dura prova, evidenziando la nostra capacità di soffrire e compattarci in alcuni momenti di difficoltà. La fatica per raggiungere la vittoria può essere stata addirittura più utile rispetto a un successo facile”, ha proseguito Conte.

Conclude l’ex allenatore dell’Inter: “Possiamo certamente metterli in difficoltà sugli esterni e a centrocampo saranno fondamentali i tempi di gioco che sa dare Jorginho. Ma Mancini non ha bisogno di consigli, a livello tattico i tecnici italiani sanno preparare la partita come pochi, Roberto metterà in campo una squadra che saprà gestire ogni situazione”.