Italia-Serbia Mondiali di basket, parla Gallinari

Quando vestivano la maglia dei Denver erano compagni e amici, ora sono avversari. Danilo Gallinari e Nikola Jokic si stanno sfidando nella gara tra Italia e Serbia valevole per il terzo turno della fase a gironi del mondiale di basket.

Gallinari: “Per me lui è Ciccio”

Alla Gazzetta dello Sport Gallinari ha parlato dell’ex compagno e ora rivale: “Sì, per me è Ciccio. L’ho sempre chiamato così perché quando arrivò a Denver i suoi addominali non è che fossero proprio scolpiti… Ho cercato di aiutarlo all’inizio come si fa con i ragazzi giovani ed europei, facilitandone per quanto possibile l’adattamento. Sono servite parecchie gare e tanto lavoro per farlo crescere così del genere. Ricordo che beveva tanto latte, quantità spropositate, tant’è che io e Mike Miller cercavamo di frenarlo in qualche modo”.