Italia-Spagna: Alice Campello, moglie di Morata, pubblica le minacce ricevute sui social

C’è un altro Europeo chi si gioca sui social, quello dell’ignoranza. A partecipare sono tanti, anonimi, nascosti dietro profili spesso falsi. Attaccano familiari di calciatori e addetti ai lavori, con minacce e parole irrepetibili. Alcune di queste le ha postate Alice Campello, moglie di Morata, attaccante della Spagna che ieri ha segnato contro gli Azzurri.

Qualcuno ha pensato bene di minacciare la donna dopo il gol dello juventino. Auguri di morte al marito e ai figli, orridi insulti. Parole che possono far male, fortuna che la ragazza in questione abbia la forza di farsi scivolare tanta cattiveria.

E’ quello che ha fatto sapere sui social con un breve messaggio: “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno che sia un fattore di ‘italiani’ ma di ignoranza”.

La moglie di Morata, colpevole di aver fatto quello per cui lo pagano, continua: “Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile”.