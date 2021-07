Italia-Spagna, parla Luis Enrique: “Sono due squadre che giocano alla stessa maniera”

Dell’Italia Luis Enrique ama tutto, forse un po’ meno la squadra di Mancini. Perché è forte e ha la stessa filosofia di gioco: votata all’attacco. E con squadre così la Spagna fa fatica. La controprova l’avremo domani, quando a Wembley le Furie Rosse sfideranno i nostri Azzurri, in una semifinale che vale l’ultimo atto dell’Europeo.

Di una sola cosa è certo Luis Enrique: non sarà facile: “Magari lo fosse! È molto più difficile. L’Italia è una squadra divertente, gioca un bel calcio, pressa in avanti, palleggia bene, sa pressare vicino l’area… È una squadra molto difficile da affrontare e io penso che sarà una partita molto divertente, con molta passione e due squadre che cercano di giocare alla stessa maniera”, ha detto l’allenatore spagnolo a Sky Sport.

Sul duello Morata-Chiellini non si è sbilanciato: “Cerco di non dare consigli ai giocatori quando conoscono già molto bene i propri avversari. Non mi preoccupa (la marcatura di Chiellini, ndr), mi preoccupa cercare le migliori situazioni di gioco per la nostra squadra”.

“L’unico errore che non faremo a Wembley sarà di non andare a prenderci la partita dal primo all’ultimo minuto. Sicuramente la Spagna non sarà questo. Poi potremo perdere, vincere, pareggiare, ma sono sicuro che la mia squadra sarà fedele alla sua identità”, ha spiegato Luis Enrique, che attende l’Italia con la consapevolezza di trovarsi di fronte una squadra reduce da 39 risultati utili consecutivi.