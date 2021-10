Italia-Spagna, probabili formazioni e dove vederla in Tv

“Ha ragione Luis Enrique, prima o poi perderemo. A noi però piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022, ma sappiamo che non sarà così semplice”. Così il ct azzurro Roberto Mancini alla vigilia della sfida con la Spagna risponde all’allenatore spagnolo. Per la legge dei grandi numeri l’Italia dovrà smettere di vincere, ma il Mancio si auguro che quel momento arrivi più tardi che mai.

Almeno dopo questa settimana, durante la quale gli Azzurri si giocano la Final Four di Nations League. Stasera alle 20 e 45 la prima sfida, in semifinale, contro la Spagna. Poi domenica la possibile finale con una tra Francia e Belgio. Mancini punta al massimo: “Vogliamo vincere sempre e continuare a migliorare il record di 37 risultati utili consecutivi, sappiamo che dipenderà parecchio da noi. Ma ora noi dobbiamo pensare che vogliamo vincere la partita di domani per andare in finale“, ha detto il ct alla vigilia della gara.

Mancini dovrà fare a meno di Immobile, si affiderà a un attacco inedito vista la contemporanea assenza di Belotti. La gara Italia-Spagna, in programma alle 20.45, sarà trasmessa in esclusiva su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Di seguito le probabili formazioni delle due nazionali:

TALIA (4-3-3) probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Pellegrini. Ct. Mancini

SPAGNA (4-3-3) probabile formazione: Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Mikel Merino; Ferran Torres, Oyarzabal, Sarabia. All. Luis Enrique