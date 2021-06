Italia-Svizzera, le probabili formazioni

Una vittoria per la qualificazione. All’Italia bastano 3 punti per centrare gli ottavi di finale di Euro2020. Dopo la vittoria all’esordio della competizione, gli Azzurri cercano il bis allo stadio Olimpico di Roma, dove stasera, alle 21, affronteranno la Svizzera. Di fronte si troveranno diversi calciatori che hanno militato in Serie A.

Anche lo stesso Pektovic, allenatore della nazionale svizzera, è stato allenatore della Lazio, vincendo anche una Coppa Italia nel 2013. Presenti anche Ricardo Rodriguez e Freuler, oltre ad altre vecchie conoscenze del calcio italiano, come Shaquiri. Una formazione da non sottovalutare, come ha sottolineato il ct Mancini alla vigilia della gara.

Il ct azzurro ha sciolto l’ultimo nodo relativo alla formazione che scenderà in campo stasera. Dopo la rifinitura odierna Mancini ha scelto Di Lorenzo, che sostituirà l’infortunato Florenzi. Il terzino del Napoli ha quindi vinto il ballottaggio con Toloi, che partirà dalla panchina. La difesa sarà completata da Bonucci, Chiellini e Spinazzola. A centrocampo ancora spazio a Locatelli, Jorginho e Barella: non cambia nemmeno l’attacco, con Berardi, Insigne e Immobile come tridente offensivo.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct. Mancini

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Shar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Ricardo Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic. Ct. Petkovic