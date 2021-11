Italia-Svizzera, Salvini: “Stasera vinciamo”

“Stasera vinciamo”. Matteo Salvini, lasciando l’auditorium di Roma trova il tempo per rispondere a una domanda sul match di stasera, che vede la Nazionale del ct Roberto Mancini impegnata contro la Svizzera a Roma in una sfida decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2022.

Con una vittoria, l’Italia stacca il biglietto per la fase finale della Coppa del Mondo, in programma alla fine del prossimo anno in Qatar. Gli azzurri si presentano all’appuntamento con una serie di assenze per infortunio: mancano, in particolare, Giorgio Chiellini e Ciro Immobile.