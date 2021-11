Italia verso il Super green pass? Costa: “Regole e restrizioni per i non vaccinati, ma solo in caso di regioni arancioni”

‘Ufficialmente’ non c’è nulla di deciso ma, da qualche ora, fonti interne a Palazzo Chigi darebbero per prossime delle misure specificatamente rivolte ai non vaccinati.

La proposta più gettonata al momento resta quella del ‘Super green pass’, che comporterebbe – nelle eventuali regioni arancioni – limitazioni ‘e regole’ per i non vaccinati.

Costa: “Tolto il lavoro e le necessità, limiti per ristoranti, cinema, teatro ed attività di svago”

E’ ciò di cui ha accennato stamane Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, il quale ha però tenuto a sottolineare che “Non parlerei di lockdown per non vaccinati. Ma con il peggioramento della situazione epidemiologica e il passaggio in arancione di alcune Regioni, un provvedimento che prevede già in automatico una serie di restrizioni, penso che queste limitazioni non debbano essere pagate da chi è vaccinato. Penso, tolto l’accesso al lavoro e ai bisogni di prima necessità, che per certe attività come i ristoranti, i cinema, il teatro, si debbano limitare solo a chi vaccinato”.

Costa: “Presto obbligo terza dose per tutti quei cittadini per cui già è previsto l’obbligo vaccinale”

Quindi, intervenendo a Tg2 Italia, Costa ha spiegato che ”Per quanto riguarda le scelte che verranno prese ragionevolmente già questa settimana c’è quella di prevedere l’obbligo per la terza dose per tutti quei cittadini per cui già è previsto l’obbligo vaccinale. Credo che sarà questa la scelta definitiva. E questa credo che sia tutto sommato una conseguenza logica e una decisione di buon senso”.

Costa: “Green pass da 12 a 9 mesi? sarà una scelta che politica farà sulla base delle indicazione del Cts”

Infine, riguardo un’eventuale riduzione del certificato verde, il sottosegretario alla Salute precisa che “ci affidiamo alla scienza”, dunque ha poi concluso Costa, “il passaggio di validità dai 12 ai 9 mesi sarà una scelta che politica farà sulla base delle indicazione del Cts”.

Max