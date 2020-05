“Italiani parassiti nullafacenti”, Meloni denuncia la copertina di un noto settimanale olandese

Sul ‘simpaticissimo’ atteggiamento di Mark Rutte, leader olandese, nei confronti del nostro Paese, abbiamo avuto modo di parlarne più volte.

In realtà quello che maggiormente preoccupa è che, dopo la Germania (la Francia nascondendo dietro la satira), ora anche l’Olanda ha iniziato a guardare il nostro Paese con toni sarcastici.

Un atteggiamento di ‘pessima’ considerazione evidentemente radicata all’interno della società ‘dei mulini a vento’, o almeno sembrerebbe, visto il modo con cui certa stampa ci dipinge, come spiega Giorgia Meloni, attraverso un duro post su Fb: “Ripugnante copertina dell’Elsevier Weekblad, il principale settimanale olandese. Gli italiani e i cittadini dell’Europa mediterranea sono raffigurati come parassiti nullafacenti che bevono, stanno in vacanza e passano il loro tempo sui social mentre i cittadini del Nord Europa mandano avanti tutta la baracca, lavorano duramente e senza fermarsi mai“.

Meloni: “Di Maio convochi l’ambasciatore per le scuse”

“Non accettiamo lezioni da questi signori e dall’Olanda, che ha creato un paradiso fiscale in Europa e drena risorse a tutti gli altri Stati membri – denuncia ancora la leader di Fdi – Fratelli d’Italia chiede al ministro Di Maio di convocare oggi stesso l’ambasciatore olandese a Roma e pretendere le scuse immediate. E aspettiamo la condanna di tutte le forze politiche italiane, a partire da quelle che blaterano di europeismo e in Europa sono alleate del premier Rutte”.

Max