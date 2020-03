Italia’s Got Talent 2020, anticipazioni oggi 6 Marzo, la Finale: chi sono i finalisti, nome, esibizione, chi vince

Italia’s Got Talent 2020 arriva oggi al suo epilogo. Dopo la lunga e interessante fase delle audizioni, quest’oggi 6 Marzo ecco la finale: ma chi sono i finalisti, e quale sarà la esibizione di ognuno? E chi vincerà alla fine?

Sono le principali domande che aleggiano intorno alla finalissima di Italia’s Got Talent 2020. Come è ovvio che sia, vi è molta curiosità circa i finalisti e circa la possibilità di ognuno di trionfare. Andiamo a conoscere i finalisti.

Italia’s Got Talent 2020, oggi 6 Marzo la finale: chi sono i finalisti

La semifinale di Italia’s got Talent, andata in onda il 4 marzo su Sky Uno, ha messo in mostra tutti i nomi dei finalisti di questa sera, in diretta alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Per avvicinarci al verdetto, ecco tutti i finalisti che rivedremo sul palco di Italia’s Got Talent.

Si parte con Zio Tore e Andrea Fratellini (1° puntata)

La coppia che nella prima puntata di Italia’s got Talent ha fatto tuonare i cuori dei giudici è composta appunto da Zio Tore e Andrea Fratellini, ovvero pupazzo e ventriloquo. Un duo divertente e davvero convincente.

Poi è stata la volta della Iorio Family (2° puntata)

La Iorio Family è il tris di finalisti che ha vinto la seconda puntata. E’ una vera famiglia, formata da padre, madre e il piccolo figlio, Julian Fiorentino Iorio. Quest’ultimo ha stupito tutti esibendosi con il sassofono. La Iorio Family ha eseguito un brano di Charlie Parker.

Ecco poi Claudia Lawrence (3° puntata, golden buzzer di Frank Matano)

Claudia Lawrence ha niente di meno che 94 anni che ha fatto tuonare il petto di Frank Matano. Il giudice è rimasto stregato dalla donna, in arte Claudia Loren, che ha intonato la canzone Suzy miscelando teatro, ballo e canto.

Sempre alla terza puntata è arrivato in scena Silvio Cavallo, il cantante e chitarrista che nella 3° puntata ha fatto ridere esibendosi con un pezzo mono corda con testo su una pizza e i suoi ingredienti.

Poi, spazio agli Antigravity Show (4° puntata)

Antigravity Show è lo spettacolo realizzato da Riccardo e Alessandro, due giovani che arrivano da Milano e da Kiev, in Ucraina. L’uno performer e l’altro programmatore, hanno ricreato un mondo di esibizione degno di una standing ovation.

Ecco ancora la compagnia Colonna (5° puntata)

Ovvero il gruppo di ballerine fiorentine di pole dance che con movimenti fluidi e un’incredibile armonia indicibile vennero scelte come finaliste della quinta puntata.

E ancora: Sunshine Gospel Choir (5° puntata, golden buzzer di Joe Bastianich)

Il Sunshine Gospel Choir è un coro gospel che sembra di Harlem ma è di Torino.

I Powa Tribe invece sono un gruppo di ballerini che ha danzato su una poesia di Simone Savogin, ottenendo alla sesta puntata la standing ovation.

E poi, Francesco Carrer (7° puntata, golden buzzer di Federica Pellegrini): il ragazzo di tredici anni che ha mostrato una voce pazzesca d’oro, accompagnato dalla nonna, presente sul palco come accompagnatrice.

Sempre nella stessa puntata ecco Claudio Morici (7° puntata)

che ha passato il turno con un pezzo recitato ambientato nel futuro nel 2089.

E infine, il 12° finalista lo scopriremo in diretta, sarà una sorpresa. La finalissima di questa sera andrà in diretta alle 21.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.