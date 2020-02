Italia’s Got Talent 2020, puntata 19 Febbraio, le anticipazioni

Ritorna oggi mercoledì 19 Febbraio 2020 l’appuntamento in prima TV con Italia’s got Talent il programma televisivo in onda su TV8 alla ricerca di artisti di tutti i generi.

Contraddistinto da un buon seguito di ascolti, seguito anche in gran numero sul web e via social, Italia’s Got Talent sta facendo parlare positivamente di sè anche questa volta.

Ebbene, oggi ritorna in tv: ma quali sono le anticipazioni dell’appuntamento di questa sera mercoledì 19 Febbraio 2020?

La nuova puntata di Italia’s Got Talent, aspetta questa sera su TV8 tutti i suoi seguaci appassionati. Come ben sanno tutti, in questo nuovo anno, il talent present una giuria che vanta l’arrivo, da Masterchef Italia di Joe Bastianich, il noto imprenditore della ristorazione. Con Bastianich di recente era stato anche concorrente di Amici Celebrities, c’è la campionessa olimpica Federica Pellegrini, Mara Maionchi e l’ottimo Frank Matano, al quinto anno di fila.

Alla condurre, come nelle scorse 4 edizioni, c’è Lodovica Comello.

La giuria si dedica a valutare i talenti tra quelli che si presentano sul palco di Italia’s Got Talent: un parterre corposo fatto di cantanti, attori, magi, performer e ballerini, e tanti altri ancora.

Per regolamento ognuno dei concorrenti ha 100 secondi per ottenere almeno 3 “sì” della giuria, e andare fase successiva. C’è anche la chance di conquistare il Golden Buzzer: il pulsante dorato che i giudici premono quando vogliono mandare il talento direttamente alla finale.

Oppure, c’è il pulsante rosso: con 4 “buzzate” il concorrente deve interrompere la sua esibizione e ascoltare i giudici, che certo non gli daranno carezze.

Come sarà la puntata odierna?

Italia’s Got Talent seconda puntata oggi: dove vederla

La puntata di Italia’s Got Talent andrà in onda su Sky Uno, canale 108 di Sky, e su Tv8 a partire dalle ore 21:30. La puntata sarà disponibile anche un’ora dopo sul canale Sky Uno +1, canale 109 di Sky.

Stando alle anticipazioni, si prevede un monologo sulla camorra di un ragazzo napoletano. Ci sarà anche una ‘banda’ di ambasciatori di salsa nel mondo, e un ragazzo di 13 anni che imita i rumori delle moto e, ancora, il sosia di Renato Zero che imita il cantautore romano, ma con la voce di Al Bano.

Poi, spazio a una una band composta da… un solo musicista che canta suonando in contemporanea la chitarra e la batteria. E ancora un coro gospel. Chi passerà il turno?

Tra i concorrenti già in finale, i World Taekwondo Demonstration Team e Claudia Lawrence, via Golden Buzzer, con Andrea Fratellini e Zio Tore, la Iorio Family, il chitarrista Silvio Cavallo e il duo “futurista” degli Antigravity Show.

Il programma sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now Tv e sul sito ufficiale di Tv8. E poi Sky On Demand.

Si potrà interagire su Facebook, nella pagina ufficiale del talent show. Su Twitter, l’account ufficiale è @IGT_official. L’hashtag è #ITG. Italia’s Got Talent è c’è anche il profilo ufficiale su Instagram.

