Italia’s Got Talent 2020, puntata 4 Marzo, ecco tutti i nomi dei finalisti

Ieri sera, mercoledì 4 Marzo 2020 l’appuntamento in prima TV con Italia’s got Talent ha completo l’atteso quadro dei finalisti che venerdì si contenderanno la palma del campione di questa stagione.

In virtù di questo, sono state davvero emozionanti le varie ‘pagine’ del programma ieri sera. In onda su TV8 come al solito, ha visto gli artisti di tutti i generi esibirsi di fronte ai giudici. Dunque, a Italia’s Got Talent nella serata di mercoledì Marzo Febbraio 2020 come è andata?

Italia’s Got Talent 2020, puntata 4 Marzo ecco chi va in finale

Ora abbiamo il quadro completo dei talenti che si contenderanno la vittoria nella finale di venerdì, eccezionalmente condotta da Enrico Papi.

Nella puntata di ieri, l’ultima delle audizioni, Federica Pellegrini dà il suo Golden Buzzer al giovanissimo cantante Francesco Carrer. A passare il turno, per scelta dei giudici, anche l’attore Claudio Morici.

Loro due raggiungono il ventriloquo Andrea Fratellini e Zio Tore, i musicisti de la Iorio Family, il cantante comico Silvio Cavallo, il duo “futurista” degli Antigravity Show, il gruppo di pole dancers Compagnia Colonna e la crew di ballo Powa Tribe.

Ricordiamo che faranno parte della finale i Golden Buzzer di Mara Maionchi, i World Taekwondo Demonstration Team, di Frank Matano, l’attrice e ballerina 94enne Claudia Lawrence, e di Joe Bastianich, il Sunshine Gospel Choir.

Manca ancora il Golden Buzzer del pubblico, scelto tra quattro performer attraverso il sito del programma. L’ultimo finalista verrà svelato all’inizio della finale.

La nuova puntata di Italia’s Got Talent di ieri sera su TV8 si è dunque sviluppata ancora grazie ai verdetti della giuria. Composta, come ormai noto, dall’ex Masterchef Italia Joe Bastianich, dalla campionessa olimpica Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, al quinto anno di fila.

