Italia’s Got Talent 2020, quarta puntata: ecco chi si è qualificato, elenco completo

Successo e elettricità ieri sera a Italia’s Got Talent. Nella quarta puntata del 12 febbraio puntuale su TV8, il noto reality del talento, appunto, Italia’s Got Talent è andato avanti dopo lo stop sanremese.

Cosa abbiamo visto e come è andata la quarta puntata alle Audizioni?

Italia’s Got Talent 2020, quarta puntata: ecco chi si è qualificato

Nella quarta puntata del talent show di Tv8, condotto da Ludovica Comello, a qualificarsi alla finale sono gli Antigravity Show.

Il duo, con la loro esibizione ha lasciato la giuria a bocca aperta e ottiene il pass per la finale dove sfideranno il ventriloquo Andrea Fratellini e Zio Tore, i musicisti de la Iorio Family e il cantante comico Silvio Cavallo.

A loro quattro s’aggiungono i Golden Buzz di Mara Maionchi, i World Taekwondo Demonstration Team, e di Frank Matano, l’attrice e ballerina 94enne Claudia Lawrence.

Aggiornamento ore 1.19

Mancano ancora sei posti per la finalissima del 6 marzo, i Golden Buzz di Federica Pellegrini, Joe Bastianich e quello del pubblico, e tre posti nelle altrettanti puntate prima dell’ultimo appuntamento.

Dunque sono state davvero forti le emozioni su TV8 con Italia’s Got Talent. E si è divertito anche il cast dei giudici che, come ricordato, è composto dal noto esperto di cucina Joe Bastianich, dalla regina della musica e dei reality Mara Maionchi, dall’eclettico Frank Matano e dalla brillante campionessa di nuoto Federica Pellegrini.

Nella puntata di mercoledì 12 febbraio grande interesse per la compagnia internazionale che ha condotto i telespettatori in un videogioco, e per un tredicenne impegnato in un trial in motociclo.

Aggiornamento ore 5.54

Si sono divertiti, in puntata Joe Bastianich e Lodovica Comello cavie in un numero magia mentalista. E altrettanto godibile è stato il momento in cui due amici si sono sfrenati in un set di ben 12 tipi di balli di tanti stili diversi e in soli 100 secondi, compresa la Gangnam Style.

Nel mentre, seguendo lo stile del format, dal backstage Lodovica Comello ha condotto i concorrenti, sul palco, facendoli conoscere prima della esibizione in soli 100 secondi, per conquistare i 3 “sì” dalla giuria.