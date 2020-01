Italia’s Got Talent 2020, seconda puntata oggi mercoledì 22 gennaio su tv8: anticipazioni

Torna quest’oggi, mercoledì 22 gennaio 2020 l’appuntamento in prima TV con Italia’s got Talent il format televisivo in onda su TV8 alla ricerca di performers, artisti e geni tutti da scoprire.

Si tratta, in merito a quella odierna di Italia’s Got Talent, della seconda puntata: ma che cosa ci sarà da vedere quest’oggi? Quali sono le possibili anticipazioni dell’appuntamento di questa sera mercoledì 22 gennaio 2020?

Italia’s Got Talent 2020, seconda puntata oggi: anticipazioni

La seconda puntata di Italia’s Got Talent, aspetta questa sera su TV8 tutti i suoi fan. Come ben sanno gli appassionati, in questo nuovo anno, il talent present una giuria rinnovata, che in particolare beneficia della verve di una new entry che arriva da Masterchef Italia. Si tratta di Joe Bastianich, il noto imprenditore della ristorazione che oltre ad aver preso costantemente parte al reality della cucina in versione italiana vanta partecipazioni copiose anche nella rinomata versione degli Stati Uniti, terra a cui appartiene per metà del ‘cuore’. Inoltre, Bastianich di recente era stato anche concorrente di Amici Celebrities.

Con lui, ci sarà la bella e brava campionessa olimpica Federica Pellegrini, la più nota ‘giudice’ dei realit in italiana, vala a dire la regina della critica musicale Mara Maionchi ed il talentuoso, simpatico e eclettico Frank Matano, l’esperto del pool di giudici, arrivao al quinto anno di fila.

Alla condurre, in questo caso per il quarto anno di fila, c’è Lodovica Comello, a cui spetta indirizzare giuria e pubblico verso la valutazione del valore dei talenti provenienti da tutta Italia.

aggiornamento ore 3,19

La giuria come noto deve scegliere i talenti migliori tra quelli che si presentano sul palco di Italia’s Got Talent: un parterre variegato che spazia da performer e ballerini, cantanti e imitatori, a illusionisti comici ed addestratori, e esperti di arte poliedrica e multiforme.

Ogni concorrente, come noto, dispone di 100 secondi per dimostrare di poter incassare almeno 3 “sì” della giuria, così da andare alla fase successiva. Oppure ottenere il Golden Buzzer: il pulsantone dorato è a disposizione dei giudici Federica, Mara, Frank e Joe che, se lo schiacciano, mandano il talento premiato diretto alla finale.

In alternativa i giudici hanno l’altro buzzer, il pulsante rosso: con 4 “buzzate” il concorrente deve per forza interrompere la sua esibizione e ascoltare i giudici, che non saranno in tal caso molto benevoli.

Dopo la fase delle Audizioni, si passerà in diretta da Roma alla finale live in programma del 6 marzo: i 12 finalisti si sfideranno per divenire campione. Chi deciderà? In questo caso conterà giudizio del pubblico da casa.

aggiornamento ore 7.41

Italia’s Got Talent seconda puntata oggi: dove vederla

La puntata di Italia’s Got Talent andrà in onda su Sky Uno, canale 108 di Sky, e su Tv8 a partire dalle ore 21:30. La puntata sarà disponibile anche un’ora dopo sul canale Sky Uno +1, canale 109 di Sky.

Inoltre, sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now Tv e sul sito ufficiale di Tv8. In seguito sarà disponibile su Sky On Demand.

Si potrà anche interagire su Facebook, presso la pagina ufficiale del talent show. Su Twitter, l’account ufficiale è @IGT_official. L’hashtag per commentare il programma è il seguente: #ITG. Italia’s Got Talent è anche, con un profilo ufficiale, su Instagram.