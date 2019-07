Italia’s got talent, arrivano Bastianich e la Pellegrini

“Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia di ‘Italia’s Got Talent‘. Sarà una nuova sfida piena di sorprese e… buzzer. Sono certo che ne vedremo delle belle”.

E’ raggiante l’abile imprenditore ‘prestato alla cucina’ Joe Bastianich commentando la sua presenza sul banco dei giurati in quel di ‘Italia’s got talent’ di Tv8, le cui selezioni partiranno da Avellino il 6,7 e 8 presso il Teatro Carlo Gesualdo, per poi seguire a Milano il 16,17 ed il 18 (al Teatro degli Arcimboldi), e quindi il 30, e l’1 e 2 ottobre a Vicenza (Teatro Comunale).

Accanto alla brillante ed esplosiva Lodovica Comello, come sempre chiamata a ‘vegliare’ i concorrenti dal backstage del programma, oltre al veterano Frank Matano ed alla ‘prezzemolina’ – sta bene con tutto – Mara Maionchi (X Factor), ed all’altra new entry, Federica Pellegrini, fresca medaglia d’Oro in Corea nel sud.

Dunque in questa edizione le decine di aspiranti musicisti, artisti di strada, funamboli, maghi, ballerini, contorsionisti, comici e quant’altro, avranno il loro da fare per riuscire a convincere questi quattro giudici sì ‘popolari’, ma sicuramente poco inclini a regalare favori. In tal senso poi l’apparentemente ‘rude’ Bastanich, forte della scuola di ‘MasterChef Italia‘, ed il debutto discografico come cantante, ne avrà molte da dire…

