Italia’s got talent, Lodovica Comello non condurrà la finale: il motivo

È partita nella giornata di ieri la nuova edizione di Italia’s got talent, programma prodotto da Sky che dà la possibilità a chiunque pensi di avere talento di mettersi in mostra davanti ad una giuria e a un nutrito gruppo di persone presenti in studio. Non c’è limitazione di disciplina: si passa dal canto al ballo spaziando per recitazione e moltissimi altri tipi di talenti. Alcuni da provare.

La nuova edizione di Italia’s Got Talent è partita subito con una novità sostanziale che riguarda la giuria: non ci sarà infatti Claudio Bisio ma l’ex giudice di Masterchef Joe Bastianich, che da poco si sta dedicando anima e corpo al suo progetto musicale. Oltre a Joe i giudici sono Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. Alla conduzione Lodovica Comello, ed è proprio qui che arriva la sorpresa, perché la conduttrice non sarà presente alla finale.

Lodovica Comello non sarà presente alla finale

A svelare l’assenza dalla finale di Italia’s got talent è stata la stessa Lodovica Comello al termine della prima puntata del programma in onda su Sky. La giovane ha infatti reso noto di essere incinta e la nascita del figlio coincide proprio con i giorni in cui è prevista la finale. Motivo per cui la 29enne non sarà presente durante la finale.

Nonostante la sua assenza non mancheranno comunque momenti di ilarità generale e di sincero stupore, come ha già annunciato la prima puntata della nuova stagione andata in onda nella serata di ieri. Tra i tanti talenti saliti sul palco è spiccato quello di un marionettista e ventriloquo che si è assicurato il pass per la finale dopo un’attenta consultazione da parte dei giudici.