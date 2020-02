Italia’s Got Talent, puntata 26 febbraio: ecco chi si è qualificato per la finale

Italia’s Got Talent, puntata 26 febbraio: ecco chi si è qualificato per...

Emozionante e molto seguito ieri sera in TV Italia’s Got Talent 2020 con una scoppiettante, ricca, variegata sesta puntata che andata in onda ieri sera, 26 febbraio 2020 puntualmente su TV8. Che cosa è successo? Chi si è esibito?

Chi sarà arrivato i finale, raccogliendo il consenso di almeno tre sì da parte dei giudici o il famigerato Golden? E’ presto detto

Italia’s Got Talent, 26 febbraio sesta puntata: chi si è esibito e chi è andato in finale

Italia’s Got Talent 2020 ripartiva alla grande dopo i riscontri in ambito ascolto dei giorni scorsi: e ieri sera, mercoledì 26 febbraio si apriva con la sesta puntata delle Audizioni. Chi avrà superato il turno?

Si trattava del penultimo appuntamento delle audizioni della nuova edizione di Italia’s Got Talent. Quella di ieri, mercoledì 26 febbraio su TV8, Sky Uno (e visibile anche in streaming su NowTV e Tv8.it) vedeva un ricco carnet di performers pronti a tutto pur di passare il turno.

Confermatissimi i giudici: Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. A loro spetta dare assenso o dissenso ai concorrenti, che per regolamento passano il turno se si accaparrano almeno 3 “sì” della giuria. In più arriveranno come detto, vi è la chance Golden Buzzer. Quanto a ieri sera, dunque, cosa è successo nella sesta puntata delle Audizioni, in onda il 26 febbraio?

Si qualificano alla finale in questa sesta e penultima puntata di audizioni i Powa Tribe. La crew di ballo il ventriloquo Andrea Fratellini e Zio Tore, i musicisti de la Iorio Family, il cantante comico Silvio Cavallo, il duo “futurista” degli Antigravity Show e il gruppo di pole dancers Compagnia Colonna.

A loro sei s’aggiungono i Golden Buzzer di Mara Maionchi, i World Taekwondo Demonstration Team, di Frank Matano, l’attrice e ballerina 94enne Claudia Lawrence, e di Joe Bastianich, il Sunshine Gospel Choir.

Mancano ancora tre posti per la finalissima del 6 marzo, che sarà condotta da Enrico Papi, i Golden Buzzer di Federica Pellegrini e quello del pubblico, e un posto nell’ultima puntata delle audizioni.