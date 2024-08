“Ognuno ha diritto di dire. Io non impongo niente a nessuno, ma non voglio neanche che nessuno imponga qualche cosa a me, quindi sono libero di parlare”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine della visita al Meeting di Rimini, parlando del tema dello Ius Scholae.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti: “Nel programma di governo non c’è questo argomento e non c’è neanche nei singoli programmi dei partiti”.