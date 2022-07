Ivana Trump, nessuna morte ‘misteriosa’, il coroner: è morta cadendo dalle scale nella sua casa

Non è stata chissà quale ‘misteriosa’ patologia o peggio, le tragiche conseguenze di chi, frequentando ambienti e giri altolocati, spesso eccede in vizi. No, Ivana Trump, ex moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è morta a 73 a seguito di una banale caduta dalle scale.

Un incidente banale e comune, occorsole all’interno del suo appartamento newyorchese, come riscontrato dal’Ocme (l’ufficio del medico legale di New York), che ha confermato il decesso seguito da “cause accidentali”.

Ivana: l’ex modella e campionessa di sci Ceca, è caduta dalla scala a chocciola del suo appartamento

Dunque non serpeggia nessun sospetto sulla morte della ex modella e campionessa di sci Ceca. Come ha infatti chiarito un funzionario dell’amministrazione all’emittente Nbc, è evidente il trauma seguito alla caduta dalle scale a chiocciola – dove è stata ritrovata riversa – all’interno del suo appartamento.

Ivana, divenuta un’abile manager e madre di tre figli, fu braccata per anni da giornali e paparazzi

La donna, allora bellissima, aveva sposato il tycoon nel lontano nel 1977. E da lui ha avuto tre figli: Donald Jr. (44 anni), Ivanka (40), ed Eric Trump (38). Dotata di un grande senso per gli affari, così come oggi i suoi figli, negli anni Ivana ha ricoperto diversi ruoli di rilievo nelle società del marito. Una vita dorata ed invidiatissima la loro, che scatenava il gossip qualsiasi cosa facessero o dovunque andassero.

Ivana, il divorzio da Donald Trump ed i matrimoni: prima con Riccardo Mazzucchelli, poi con l’amato Rossano Rubicondi

Poi i primi screzi e, nel 1990, non senza reciproci risentimenti, giunse il divorzio. L’acredine prese il sopravvento, e per diversi anni i loro rapporti si limitarono al minimo essenziale, giusto brevi comunicazioni sui loro figli. Poi, quando Trump nel 1999 divorziò anche dalla seconda Marla Maples (principale causa del distacco da Ivana), questo concorse ad un riavvicinamento fra i due. Ad ogni modo, ‘senza pace’, Trump nel 2005 si è sposato per la terza volta con l’attuale Melania. Nel frattempo anche Ivana si è sposata alte due volte: prima con Riccardo Mazzucchelli, e poi con Rossano Rubicondi, scomparso prematuramente, e questo si racconta che abbia definitivamente cambiato la vita della donna, da allora silentemente uscita dalle scene del dorato jet-set.

Max