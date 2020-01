J-Ax parla della sua ‘Beretta’: “Sono un libertario”

Nuovo singolo per J-Ax, che nel suo nuovo singolo parla di violenza domestica. Un tema delicato che il rapper ha tentato più oltre di portare alla luce tramite le sue canzoni. In questo caso lo fa in modo decisamente esplicito, tramite la canzone ‘Beretta’, incluso nel nuovo album ‘Reale’.

“Sono un libertario”

Lo stesso J-Ax intervenuto ai microfoni dell’Ansa ha analizzato il suo nuovo brano: “Non sono per dogma contro la legittima difesa, la mia visione shifta a seconda di quello che succede. La storia è presa dai fatti di cronaca e io giustifico il gesto della persona in questione. I giornali danno contro chi si fa giustizia da solo, io sono in una zona grigia, sono libertario e sono per leggi più morbide sulla legittima difesa”.

Il rapper ha poi parlato della sua possibile risposta di Salvini: “Non risponderà, perché non sottolinea la sua narrativa, lui deve dipingermi come il comunista con il rolex che vive in un attico, mi aspetto piuttosto delle accuse da parti sinistroidi”, ha concluso J-Ax.