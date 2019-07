J.Lo, 50 anni vissuti come un film

Bella, sexy, segno zodiacale Leone (è nata il 24 luglio del 1969), cresciuta nel Bronx da una famiglia di origini portoricane, Jennifer Lopez incarna il classico modello della povera ragazza che suda sette camice pur di riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissato. Come ama infatti ripetere: “Se ce l’ho fatta è perché è quello che ho sempre fortemente voluto. Non ho mai rinunciato ai miei sogni e ho sempre lavorato sodo”.

Ed infatti, a differenza di oggi, che una comparsata in un talent può cambiarti la vita, la ‘nostra’ ha affrontato decine di provini – e fallimenti – prima di guadagnarsi il posto (nel 1991) come ‘riserva’ nella storica boy band ‘New Kids on the Block‘, selezionata ad esibirsi nel prestigioso contesto dell’American Music Awards. Poi, ancora provini ed audizioni, ed anche stavolta – 2 anni dopo – per arrivare sempre a un posto riserva, nel corpo di ballo di Janet Jackson, con la quale riuscì finalmente a farsi notare, riuscendo a comparire nel video della cantante per il brano ‘That’s the Way Love Goes‘.

Erano tempi di grandi aspirazioni e speranze e, bella e dotata di un corpo a dir poco da capogiro, attraverso amicizie e conoscenze Jennifer si dava da fare anche per cercare alternative redditizie nel cinema. Ed infatti anche qui non tardano ad arrivare: prima qualche sequenza in ‘Money Train‘, poi viene scelta per un bel ruolo in ‘Blood and Wine‘, dove il prtagonista è addirittura Jack Nicholson. Jenny piace ed è brava, i suoi tratt latini poi tornano ‘utili’ quando il regista Gregory Nava dopo decine di provini in giro per gli States la sceglie per raccontare il dramma di Selena Quintanilla Pérez, una cantante messicana assassinata ad appena 24 anni. Il film è un successone e, come per incanto, la Lopez si trova addirittura in nomination per il Golden Globe come Miglior attrice protagonista. Più che nel ballo e nella musica,la momento sembra esserci più il cinema nel suo destino. Non a caso il film che segue la vede acanto a George Cloney in ‘Out of Sight‘. Ma Jenny ama troppo la musica e la danza e, con grande impegno, mette su una serie di canzoni che andranno poi a formare il suo primo cd: ‘On the 6‘. E’ il 1999 quando l’artista irrompe nelle radio e nelle tv locali americane con il singolo ‘If You Had My Love‘. Pochi mesi e si contano copie vendute per otto milioni!

J.Lo, ‘Re Mida’ dello star system

Ormai Jennifer Lopez è una realtà anzi, una sorta di ‘Re Mida’ dello spettacolo (e della pubblicità): dove tocca fioccano soldi. Nel 2001 le riesce un’operazione intelligentissima. In ambito musicale lancia ‘J.Lo‘, il nuovo album, dove appare bella, sexy e provocante, ‘coreagrafando’ nei video il suo corpo ‘a mestiere’, tanto è che darà il via alla legenda di aver assicurato il suo fondoschiena per quanto è ‘prezioso e determinante’ nella sua cariera musicale!

Nei cinema invece sceglie un’immagine più defilata, puntando sulla commedia dove, tra una risata e un bacio, grazie a ‘The Wedding Planner‘ – con Matthew McConaughey – da un’immagine di ragazza acqua e sapone. Una formula che le da ragione, e che troverà seguito poco dopo con ‘Un amore a 5 stelle‘, e ‘Shall we dance‘ con Richard Gere. Quindi ancora commedie con (‘Quel mostro di suocera‘, accanto a Jane Fonda). Quando poi con la musica ‘allenta’ la spinta ‘fisica’ puntando più sui contenuti che sull’effetto, nei cinema inverte e si concede ‘Hustlers at Scores‘, dove diventa una ex spogliarellista (apparentemente) senza scrupoli. Ed anche questo ruolo ‘funziona’, come dirà la stessa regista, Lorene Scafaria, “Nessun’altra attrice potrebbe interpretare questo personaggio, complessità, umanità e intelligenza”.

Divenuta indiscutibilmente la donna di origini ispaniche più ‘influenti’ degli States (ogni suo look fa tendenza), quest’anno è stata addirittura eletta dal Council of Fashion Designers of America come la Fashion Icon 2019. Nella privata da buon ispanica ha avuto le sue turbolenze, come testimoniano i numerosi flirt attribuitogli, su tutti quello con l’attore Ben Afflek, ed il ballerino Casper Smart. Parlando invece ‘seriamente’, sono tre i matrimoni celebrati: prima con Ojani Noa (dal 1997… al 1998), poi con Criss Judd (2 anni di nozze), quindi con Marc Anthony (che l’ha resa madre di due gemelli) infine, dopo un primo periodo di frequentazione, è prossimo il matrimonio con Alexander Rodriguez, un ex campione di baseball.

Come abbiamo visto 50 anni ben vissuti, lottati, goduti ma, soprattutto, ben portati…

Max