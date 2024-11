‘Jannacci e Dintorni’, il duo Colombari-Paiella in scena alla Sala Umberto

Dal 21 novembre al 1° dicembre, la Sala Umberto di Roma ospita ‘Jannacci e Dintorni. Una storia raccontata e cantata’, con Simone Colombari e Max Paiella sul palco, diretti da Lorenzo Gioielli. Lo spettacolo è un omaggio al genio di Enzo Jannacci, arricchito dai riferimenti agli artisti e alle atmosfere che lo circondavano.

‘Jannacci e Dintorni. Una storia raccontata e cantata’ a Roma

Come suggerisce il titolo, lo spettacolo non si limita a Jannacci ma esplora anche il mondo che ruotava intorno a lui: figure iconiche come Giorgio Gaber, Adriano Celentano e Dario Fo. “Un concentrato di Jannacci e di chi era nei suoi dintorni”, spiegano gli autori. In scena, rivivono brani indimenticabili come El purtava i scarp del tenis e Vengo anch’io, no tu no, capolavori che fondono leggerezza, profondità e amore per le storie quotidiane delle persone comuni.

Lo spettacolo si propone di raccontare Jannacci attraverso prospettive inedite, evocando scene di vita quotidiana che ne riflettono l’essenza: dialoghi al bar, scatti rubati a una Milano operaia, e il rigore poetico dei suoi testi. I due interpreti, un romano e un toscano, offrono una narrazione che mescola musica, racconto e performance, dando vita a una celebrazione collettiva dell’arte del cantautore milanese.

Colombari e Paiella accompagnano il pubblico in un viaggio che intreccia ricordi, jazz, rock e immagini nostalgiche, invitando a scoprire o riscoprire Jannacci in tutte le sue sfaccettature. Lo spettacolo promette di essere una tappa imperdibile per chi ama la musica italiana e desidera lasciarsi emozionare da storie che rimangono “leggere come l’aria ma allo stesso tempo profonde e definitive”.