(Adnkronos) – Jannik Sinner batte Daniel Evans e si qualifica per gli ottavi di finale dell’Atp 500 di Pechino. L’azzurro, testa di serie numero 6, supera il britannico per 6-4, 6-7 (2-7), 6-3 in 2h50′ e attende ora il vincente della sfida tra il cinese Juncheng Shang e il giapponese Yoshihito Nishioka.