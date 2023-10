Jannik Sinner, ranking e Atp Finals: la nuova classifica

(Adnkronos) –

Jannik Sinner diventa il numero 4 del ranking Atp. L’azzurro, 22 anni, dopo il trionfo nel torneo Atp di Pechino sale dalla settima alla quarta posizione con un balzo che verrà certificato dalla nuova classifica di lunedì 9 ottobre. Sinner salirà a 4875 punti, lasciandosi alle spalle il greco Stefano Tsitipas (4615), il danese Holger Rune (4605) e il russo Andrei Rublev (4515).

A completare la top ten, lo statunitense Taylor Fritz (3955), il norvegese Casper Ruud (3605) e il tedesco Alexander Zverev (3450). Sinner si trova ai piedi del podio, attualmente fuori dalla sua portata. Al terzo posto c’è Daniil Medvedev, con 7490 punti dopo la finale persa a Pechino. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, battuto da Sinner in semifinale, è secondo con 8715 punti. In vetta, incontrastato numero 1, il serbo Novak Djokovic con 11545 punti.

Il trionfo di Pechino è fondamentale per Sinner anche in ottica Atp Finals 2023, in programma a Torino dal 12 al 19 novembre. L’azzurro mette un’ipoteca sul quarto posto – alle spalle di Djokovic, Alcaraz e Medvedev – con la sicurezza di evitare il russo nel sorteggio dei gironi della competizione riservata ai migliori 8 del mondo.