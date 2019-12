Jason Derulo superdotato su Instagram, arriva la censura: la foto bannata

Ironico e pungente, oltre che un grande artista. Jason Derulo si è scagliato contro Instagram, ma lo ha fatto con stile, strappando anche qualche sorriso. Il motivo? Una foto del cantante censurata dal noto social network. Derulo aveva infatti postato un’immagine in cui metteva in mostra il suo fisico.

Una foto che Instagram non ha evidentemente gradito visto che l’ha censurata oscurandola agli utenti per via delle linee guida violate su “nudità e/o attività sessuale”. Perché nella foto trasparivano le misure del cantante, che ha poi scherzato sull’accaduto rispondendo ad alcuni utenti definendosi un’”anaconda”.

Chi è Jason Derulo, età e carriera del cantante

L’immagine in cui Jason Derulo appariva senza veli ma comunque coperto è stata scattata in Indonesia ed è stata prontamente censurata da Instagram. Dopo la rimozione il cantante ha commentato l’accaduto: “Non posso far niente per le mie dimensioni…”. Una battuta che ha scatenato l’ironia del web.

Jason Derulo ha 30 anni, è nato nel 1990 e già da giovanissimo ha dato mostra delle sue capacità artistiche. A 16 anni scriveva canzoni per Pitbull e Lil Wayne, nel 2006 ha vinto un programma televisivo in ambito musicale che ha dato vita alla sua scalata.

In poco tempo è diventato uno degli artisti più seguiti a livello mondiale, ogni sua canzone diventa una hit. Merito di una preparazione maturata nel tempo e di un’innata capacità di trasformare tutto quello che tocca in una bomba ad orologeria nell’industria musicale. Ora è a lavoro su più progetti, come al solito, pronto a stupire ancora.