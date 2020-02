Jennifer Poni: chi è, età, Instagram e vita privata dell’influencer concorrente di Pechino Express e ex de Il Collegio

E’ tornata in auge dopo i momenti di popolarità passati grazie al rilancio che ha fornito Pechino Express, il reality di rai Due partito l’11 Febbraio 2020 con cui si è rimessa in gioco dopo i fasti de Il collegio 3. Lei è Jennifer Poni, ragazza sveglia, solare, energica e divenuta, nel tempo, influencer.

Ma chi è nella vita di tutti i giorni Jennifer Poni? Cosa fa nella vita, e com’è la sua vita privata?

Jennifer Poni: chi è, anni, social e curiosità sull’influencer concorrente di Pechino Express e ex de Il Collegio

Dunque chi è Jennifer Poni? Si tratta, come ben sanno i fan di Rai 2, di una giovane influecer italiana nota per le sue partecipazoni ai talent show. Prima di Pechino Express, Jennifer Poni era a Il Collegio, come detto.

A molti infatti, Jennifer Poni ricorda proprio il noto programma di Rai 2: tuttavia nel tempo la giovanissima artista si è specializzata nell’arte dell’essere una influencer.

Una caratteristica, questa che era in qualche modo emersa durante la scuola, ma quella vera, al liceo artistico. Jennifer Poni si mette in mostra ad ogni modo nel reality Il collegio. Divenendo una delle concorrenti del programma Pechino Express, giunto alla sua ottava edizione, insieme a Nicole Rossi, sua coetanea, nasce a Ranica, in provincia di Bergamo nel 2001, sotto il segno dell’Ariete.

Ha spesso parlato della sua infanzia abbastanza turbolenta, tra i problemi di salute della madre e un padre poco presente, diciamo così. Ha un fratello più grande di nome Jacopo. Quanto agli amori?

Pare che in passato abbia avuto una relazione con un giovane rapper di nome Manny Fresh. Attualmente non si sa se sia fidanzata o single. E’ però molto attiva sui social. Il suonickname è “stramiao” e vanta ben 251 mila follower.