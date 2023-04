Jeremy Renner, prima apparizione in tv dopo incidente – Video

(Adnkronos) – Prima apparizione in tv per Jeremy Renner dopo il grave incidente con lo spazzaneve avvenuto a Capodanno. L’attore americano, famoso per il personaggio Occhio di Falco nella serie di film Marvel ‘The Avengers’, è stato ospite del late-night show ‘Jimmy Kimmel Live!’. A riportarlo è ‘Variety’, che spiega il motivo per cui Renner si trovasse in studio: la presentazione della serie ‘Rennervations’ di Disney+. L’attore ha camminato fino alla sua poltrona con un bastone ed è stato accolto da una standing ovation del pubblico.

Renner ha raccontato in un’intervista recente alla Abc News la dinamica dell’incidente avvenuto a Capodanno. Lui e suo nipote Alex, 27enne, stavano cercando di tirare fuori dalla neve un pick-up Ford Raptor con lo spazzaneve. Appena il ragazzo è saltato fuori per legare i due veicoli, lo spazzaneve ha iniziato a scivolare sul ghiaccio. Renner, uscito per controllare il nipote, si è scordato di tirare il freno a mano del mezzo. L’attore è stato investito dallo spazzaneve nel tentativo di rientrarci per tirare il freno. E’ stato fortunato perché lo spazzaneve è arrivato a un soffio dal danneggiargli gli organi vitali. Sono stati necessari un ricovero in ospedale e vari interventi chirurgici per rimetterlo in sesto.

Renner ha detto al presentatore Jimmy Kimmel di essere stato fortunato. Kimmel ha scherzato: “Se prima c’erano dubbi su quale Avenger fosse più duro, ora è deciso, giusto?” Invece, l’attore ha risposto subito a tono: “Scarlett Johansson”.