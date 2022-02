Jesolo, cartello contro Federica Pellegrini. Lei risponde: “Vieni a dirmelo in faccia”

“Lungomare quella tr*** di Federica Pellegrini”. Così l’arenile di Jesolo, dedicato alla campionessa, è stato modificato da alcuni vandali. Offese alla nuotatrice sul cartello che originariamente riporta la scritta ‘Lungomare delle Stelle’, in riferimento proprio a Pellegrini.

“Che si tratti di una goliardata, di un atto vandalico, di uno scherzo di carnevale di cattivo gusto, o di un attacco personale, – ha commentato il presidente di Federconsorzi Arenili, Renato Martin – è comunque un gesto da condannare con forza. È una offesa nei confronti di una ragazza che possiamo considerare come nostra concittadina”.

Sull’episodio si è espressa la stessa Federica Pellegrini, che con un video su Instagram ha riposto così: “Non fate vedere queste storie ai bambini perché devo dire delle parolacce – ha detto -. Su arroganza e mitomania non ho nulla da dire, sono dei pensieri anche se non penso di esserlo ma ci può stare. Sulla tr… invece no”.

Continua il messaggio della nuotatrice: “È una presa di posizione invidiosa e rancorosa e mi faccio due grosse risate, però mi dispiace e spero che ci sia qualche telecamera ma solo per vederlo o vederla in faccia. Perché non sei venuto a dirmelo in faccia che sono una tr…? Anche se sono donna posso controbattere. Ringrazio Zaia, il comune di Jesolo e tutti quelli che mi hanno espresso solidarietà per questo brutto episodio”.

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato l’episodio: “L’inciviltà non risparmia nessuno, nemmeno una campionessa dello sport e della vita. È un bruttissimo gesto, oltre che un reato, che non va assolutamente derubricato a goliardata, ma affrontato con rigore e stigmatizzato con forza. Mi auguro che i responsabili vengano presto individuati e puniti con le modalità consentite dalla legge”.