Jessica Melena, chi è la moglie di Ciro Immobile: età, figli e vita privata

Ciro Immobile ha un segreto bellissimo per il suo successo che si chiama Jessica Melena. Il bomber della Lazio è infatti sposato con Jessica, a cui dedica ogni gol che segna. Il pensiero va poi ai figli, tre al momento: due femminucce e l’ultimo maschietto nato appena pochi mesi fa. Una famiglia felice e semplice che ha fatto della quotidianità il punto forte per arrivare al cuore dei fan.

Sui social network è infatti facile trovare foto della coppia intenta a ridere e scherzare, con Jessica che spesso riprende Immobile intento a giocare alla Playstation sua altra passione, oltre al calcio ovviamente. Due giovani innamorati che condividono le loro giornate con la gente, questo il loro segreto.

Chi è Jessica Melena

La coppia ospite a C’è Posta per te ha attirato fin da subito le attenzioni della gente. Chi è Jessica Melena si saranno chiesti in tanti. La risposta non è così difficile da trovare, visto che come detto la ragazza fa largo uso dei social network. Jessica ha quasi 30 anni, è nata in Abruzzo nel 1990. Figlia di un postino e di una cuoca ha ricevuto un’educazione rigida che le ha permesso di affrontare la vita con coraggio.

Ha sposato Ciro Immobile nel 2014, con cui vive ancora una travolgente storia d’amore. Ha lasciato l’università per seguire Ciro in giro per l’Italia, fino ad arrivare a Roma, dove hanno trovato la stabilità e la serenità. Jessica non vuole fare carriera nel mondo della televisione, ma è da sempre appassionata di danza, e accetterebbe di prendere parte solo ad un programma che abbia proprio il ballo come elemento principale.