Jet Russia vicino spazio Nato, aerei militari Gb e Svezia si levano in volo

(Adnkronos) –

Aerei militari di Gb e Svezia, Typhoon e Gripen, si sono levati in volo ieri sera per intercettare due aerei da ricognizione russi, un Su-27 e un Il-20, mentre volavano nei pressi dello spazio aereo Nato e svedese, ha denunciato la Raf. Gli aerei britannici erano in missione nel quadro dell’operazione della Nato sui cieli del Baltico “Baltic Air Policing Mission”. “Gli aerei russi non hanno rispettato le norme internazionali ma sono rimasti nello spazio aereo internazionale e hanno volato in modo corretto”, ha precisato la Raf. Si è trattato comunque di una operazione “di routine”, conclude il comunicato.