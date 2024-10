Jimmy Carter fa 100 anni: è il primo presidente Usa

Jimmy Carter, il 39° presidente degli Stati Uniti, festeggerà domani, 1° ottobre, il suo 100° compleanno, diventando così il primo ex presidente centenario nella storia americana. Questo traguardo arriva dopo un lungo percorso di vita e servizio pubblico, che include un periodo di cure in hospice iniziato 19 mesi fa, durante il quale molti temevano fosse in fin di vita. Nonostante le difficoltà, Carter ha continuato a seguire la politica e ha espresso il desiderio di votare per Kamala Harris nelle prossime elezioni presidenziali.

Il centenario di Carter è stato celebrato con vari eventi, tra cui un concerto al Fox Theatre di Atlanta, dove numerosi artisti come Angélique Kidjo, BeBe Winans e Carlene Carter hanno reso omaggio al suo straordinario contributo alla vita pubblica americana. Carter ha ricevuto messaggi da tutti i presidenti viventi, tranne Donald Trump, con cui ha condiviso l’esperienza di non essere stato rieletto al secondo mandato.

Durante la sua presidenza (1977-1981), Carter ha portato avanti politiche interne incentrate sull’energia e ha cercato di promuovere la pace internazionale, come evidenziato dagli accordi di Camp David tra Israele e Egitto. Tuttavia, la sua presidenza è stata segnata anche dalla crisi degli ostaggi in Iran, che ha contribuito alla sua sconfitta elettorale contro Ronald Reagan.

Carter ha dedicato la sua vita dopo la Casa Bianca al lavoro umanitario, guadagnandosi il Nobel per la Pace nel 2002 per il suo impegno attraverso il Carter Center, un’organizzazione dedicata alla promozione dei diritti umani e alla risoluzione dei conflitti internazionali.

La moglie Rosalynn, sua compagna di vita per 77 anni, è morta lo scorso novembre all’età di 96 anni. Nonostante le difficoltà fisiche e la perdita della moglie, Carter è stato circondato dall’affetto della sua famiglia e continua a essere un’icona di integrità e dedizione al servizio pubblico.

