J&J seconda dose, ok esperti Usa per over 18

Seconda dose vaccino anti-covid J&J. Il Comitato consultivo dei Cdc, i Centers for Disease Control and Prevention americani, hanno votato all’unanimità per raccomandare la dose booster di Johnson & Johnson nella popolazione over 18. Lo comunica con un tweet il gruppo Usa, la cui divisione farmaceutica Janssen ha sviluppato il vaccino Covid-19 monodose.

Ieri, sempre negli States, il richiamo J&J ha ottenuto l’autorizzazione all’uso d’emergenza dell’Agenzia del farmaco Fda, dopo che nei giorni scorsi l’Advisory Committee Fda per i vaccini e i prodotti biologici correlati aveva votato all’unanimità una raccomandazione in questo senso. Ossia per la somministrazione di una seconda dose di vaccino nella popolazione over 18 dopo almeno 2 mesi dalla prima.

In passato l’azienda aveva anticipato anche alcuni dati, ancora più positivi, per il richiamo somministrato a 6 mesi. Sono questi che attende “nelle prossime settimane” l’Agenzia europea del farmaco Ema per fare le sue valutazioni, secondo quanto annunciato ieri nel punto stampa periodico dell’ente regolatorio Ue.