Joe Biden è il primo Presidente Usa a visitare la foresta Amazzonica

Joe Biden è il primo Presidente americano a visitare la foresta Amazzonica, nel corso della sua visita in Brasile

Il Presidente Usa uscente Joe Biden sarà il primo a mettere piede nella foresta Amazzonica, nel corso di una sua visita nella città brasiliana di Manaus, che si terrà nel corso della giornata. Biden dovrebbe fare un tour aereo su una parte della più grande foresta pluviale tropicale del mondo, incontrare i leader locali e indigeni e visitare un museo amazzonico, per sottolineare l’impegno della sua amministrazione nella conservazione della regione. Dopo la breve sosta a Manaus, Biden si dirigerà a Rio de Janeiro per il vertice dei leader del G20.

L’insediamento di Trump alla Casa Bianca

La visita di di Joe Biden arriva mentre si prevede che gli Stati Uniti ridimensioneranno il loro impegno nella lotta al cambiamento climatico sotto l’amministrazione entrante di Donald Trump. Sembra infatti improbabile che il presidente eletto darà importanza, nella sua agenda, all’Amazzonia e a qualunque altro tema legato al clima.

I fondi per l’Amazzonia

L’amministrazione Biden l’anno scorso aveva annunciato un piano per un contributo di 500 milioni di dollari all’Amazzonia Fund, il più significativo sforzo di cooperazione internazionale per preservare la foresta pluviale, finanziato principalmente dalla Norvegia. Finora il governo degli Stati Uniti ha dichiarato di aver fornito 50 milioni di dollari, secondo una dichiarazione di luglio della sua ambasciata in Brasile, aggiungendo che avrebbe “continuato a lavorare con il Congresso per garantire i fondi rimanenti per l’Amazzonia e le attività correlate fino al 2028“.

Il commento dell’agenzia brasiliana per la protezione ambientale

“È significativo che un presidente in carica visiti l’Amazzonia, ciò dimostra un impegno personale da parte del presidente”, ha affermato Suely Araújo, ex capo dell’agenzia brasiliana per la protezione ambientale e coordinatrice delle politiche pubbliche presso l’organizzazione non-profit Climate Observatory. “Detto questo, non possiamo aspettarci risultati concreti da questa visita“. Araújo dubita che un “solo centesimo” andrà all’Amazzonia a gennaio. “È altamente improbabile che l’amministrazione Trump dia priorità all’Amazzonia, o a qualsiasi cosa correlata al cambiamento climatico. Il presidente eletto repubblicano ha già affermato che si sarebbe ritirato di nuovo dall’accordo di Parigi, un patto globale forgiato per scongiurare la minaccia di un cambiamento climatico catastrofico, dopo che Biden si è nuovamente impegnato nell’accordo“.

La foresta Amazzonica

L’Amazzonia è la foresta pluviale tropicale più grande del mondo, dimora di comunità indigene e del 10% della biodiversità della Terra. Circa due terzi dell’Amazzonia si trovano in Brasile e gli scienziati affermano che la sua devastazione rappresenta una minaccia catastrofica per il pianeta. La foresta ha sofferto due anni di siccità storica che ha prosciugato i corsi d’acqua e ha subito incendi boschivi che hanno bruciato un’area più grande della Svizzera e soffocato le città con il fumo. Quando il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva è entrato in carica l’anno scorso, ha segnalato un cambiamento nella politica ambientale rispetto al suo predecessore Jair Bolsonaro. Quest’ultimo aveva dato priorità all’espansione dell’agroalimentare rispetto alla protezione delle foreste e ha indebolito le agenzie ambientali, spingendo la deforestazione a raggiungere il livello più alto degli ultimi 15 anni. Lula ha promesso “zero deforestazione” entro il 2030, anche se il suo mandato durerà fino alla fine del 2026.

