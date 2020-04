Joe Biden e Jill Karofsky hanno vinto le “criticate” elezioni in Wisconsin

Con una settimana di ritardo sono usciti i risultati delle primarie democratiche del Wisconsin, tenutesi fra le critiche martedì 7 aprile. Ha vinto Joe Biden con il 64% dei voti contro il 31% del senatore Bernie Sanders, che si era ritirato dalla corsa alla casa Casa Bianca il giorno dopo le votazioni e annunciato il suo appoggio a Biden.

Il Wisconsin è stato l’ultimo Stato a scegliere tra Biden e Sanders, anche se mancano all’appello ancora ventidue Stati, molti dei quali avevano deciso di posticipare le elezioni per evitare una maggiore diffusione del Covid-19.

Non solo primarie

Martedì scorso si votava anche per l’elezione di un giudice della Corte Suprema del Wisconsin. A vincere è stata Jill Karofsky, candidata democratica, contro il giudice repubblicano in carica Daniel Kelly, nominato dall’ex governatore Scott Walker.

“Non avremmo dovuto votare. Chiunque non abbia pianto, guardando le persone che andavano a votare martedì scorso, non ha cuore”, ha detto Karofsky, condannando fortemente la scelta di non posticipare le elezioni. La decisione era stata presa proprio dalla Corte Suprema, di cui da domani sarà membro, contro la volontà del governatore Tony Evers, che si era battuto per tutelare la salute dei suoi cittadini. In Wisconsin i morti a causa del virus sono 154, più di tremila i contagiati.

Mario Bonito