Joe Biden ora deve scegliere chi sarà il candidato per la vicepresidenza

Con il ritiro di Bernie Sanders dalle primarie del partito democratico, Joe Biden, 77 anni, può concentrarsi sulle elezioni presidenziali per la Casa Bianca, previste per il 3 novembre, contro il presidente repubblicano Donald Trump.

Il partito dell’asinello ha così scongiurato l’ipotesi che contribuì alla disfatta di Hillary Clinton nel 2016, ovvero una lotta serrata alle primarie con il solito Sanders, che divise il partito e non consentì a una politica esperta e navigata, fin troppo, come la Clinton, di battere un rivale, Trump, considerato agevolmente alla portata.

Questa volta Biden e il suo staff hanno tutto il tempo per preparare al meglio la campagna elettorale, a cominciare da una mossa che potrebbe fin da subito rivelarsi un’arma a doppio taglio: la scelta del vicepresidente. Biden lo sa bene dato che, sotto la presidenza di Barack Obama, rivestiva proprio quell’incarico.

Per sottolineare l’importanza di questa mossa, l’agenzia di stampa Associated Press non usa mezzi termini e scrive che Biden deve affrontare “la decisione più importante della sua carriera politica di cinque decenni“. Biden, non più giovanissimo, qualora venisse eletto, sarebbe il presidente più anziano della storia americana.

La scelta del candidato alla vicepresidenza probabilmente sarà resa nota la prossima settimana, e, stando a quanto detto finora, dovrebbe essere una donna.

Biden dovrà bilanciare gli interessi di un partito fortemente eterogeneo al suo interno e nominare una persona attraente agli occhi degli elettori, ma anche capace di stare al timone della nave. Quando passerà la pandemia anche gli Stati Uniti avranno bisogno di politici in grado di gestire i suoi strascichi sull’economica.

Al momento i nomi in pole position sono Kamala Harris, 55 anni, senatrice della California ed ex candidata alle primarie, e Stacey Abrams, 46 anni, democratica con un forte seguito tra i giovani ma con poca esperienza politica.

Su chiunque ricada la scelta, Biden, se vuole sperare di vincere, dovrà saper raccogliere anche i voti dei giovani, che, negli Stati in cui ci sono state le primarie, hanno votato in massa Sanders.

