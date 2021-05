Joe Lara, attore di Tarzan, è morto in un incidente aereo

Joe Lara, attore celebre soprattutto per aver interpretato Tarzan nella serie televisiva “Tarzan: La grande avventura” (1996-1997) e nella serie televisiva “Tarzan: La grande avventura” (1996-1997), è morto in un incidente aereo.

L’attore aveva 59 anni, sul jet privato dove viaggiava erano presenti anche la moglie di Lara, Gwen Shamblin Lara, e altre 5 persone, nessuna sopravvissuta allo schianto. L’aereo è precipitato in Tennessee vicino a Nashville, secondo le autorità federali del Tennessee, il jest sarebbe precipitato nel lago Percy Priest, mentre era in volo verso Palm Beach.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire: a nulla sono servite le ricerche dei soccorritori che, tra la notte di sabato e domenica, hanno cercato di recuperare i corpi, tutti senza vita. Diventata famoso soprattutto per aver interpretato Tarzan, Joe Lara è stato protagonista anche di diversi film come e serie televisive come Bersaglio di mezzanotte” (1992), “Il guerriero di acciaio” (1993), “Final Equinox” (1995) e “Il giorno del giudizio” (2000), “Baywatch” e “Conan”.